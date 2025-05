Corrado Cottin vince in Coppa Piemonte a Camino (AL)

Terza tappa della Coppa Piemonte Xco di MountainBike, valida anche come Campionato regionale, oggi, a Camino (Alessandria) e un nuovo successo di Corrado Cottin.

Nei Master 7, vittoria di Corrado Cottin (Team Benato; 1h 02’02”) a precedere Pasquale Merola (MagiCuneo; 1h 02’36”) e Andrea Zamboni (Team Uslenghi; 1h 06’26”).

Nei Master 3, successo di Alberto Riva (Team Bike O’Clock; 1h 13’24”); 10° Erik Catona (Gs Lupi). Nei Master 4, 4° posizione di Moreno Philippot (Gs Lupi; 1h 36’48”), nella gara vinta da Marco Rodolico (Dream Team; 1h 17’50”); 10° Stefano Fontanelle (Gs Lupi).



Negli Open s’impone il colombiano Franco Nelson Pena Duvan (Berria-Polimediacl; 1h 25’16”); 17° assoluto, 12° Under 23, Andrea Brunier (Orange Bike Team; 1h 35’49”).

Strada

Coppa Val Po’, oggi, a Revello (Cuneo), corsa su Strada per la categoria Esordienti e atleti del Cs Lys in bella evidenza. Negli Esordienti Donne primo e secondo anno, doppietta valdostana grazie a Giulia Renzulli e Alessia Pellicanò. Negli Esordienti secondo anno, la vittoria si decide con la volata a due e a spuntarla è Simone Zunino (50’47”) davanti a Nicolò Casalicchio (Gabetti – Ardens; 50’48”) sul traguardo dopo 33 km alla media di 38,989 km/h; al terzo posto, in 51’06”, Leonardo Lugani (Quiliano Bike). A poco più di due minuti il resto del gruppo, con Learco Collé che chiude in 20° posizione.



MountainBike

Mtb Yellow Race, oggi, a Tabiano Terme (Salsomaggione; Parma), gara Xco di MountainBike, valida per il Campionato regionale emiliano per Esordienti, Allievi e Juniores, che ha visto al via sei atleti del Cicli Lucchini.



Negli Allievi secondo anno vittoria di Filippo Becchi (GagaBike; 52’54”). In 11° e 12° posizione Matteo Abbate (a 6’09”) e Sebastian Amadei (a 8’16”).



Negli Esordienti secondo anno, gradino alto del podio a Tommaso Poggi (GagaBike; 36’19”). Decimo AndreaIanniello (a 3’56”); 21° Federico Evoli (a 6’39”).

Negli Esordienti primo anno a imporsi è Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000; 37’25”). In 8° e 9° posizione Giovanni Marti (a 3’08”) e Leonardo Caliano (a 3’36”).