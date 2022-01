LA GRANDE COURSE "Pronti a ripartire con tre super tappe"

Dopo due inverni a dir poco difficili, il comitato organizzatore di La Grande Course è pronto a ripartire: «Quando era giusto fermarsi siamo stati i primi a farlo – ha commentato il presidente Marco Camandona -. Ora, con tutte le precauzioni del caso, siamo pronti a ripartire con la consapevolezza che lo sport è un volano per la ripresa. Proprio in questi giorni stiamo ultimando un protocollo per garantire la sicurezza di atleti e addetti ai lavori. Sarà un vademecum comune a tutte le tappe che poi andrà declinato in base alle restrizioni in vigore in ogni singolo Paese. La cosa importante è che, con le giuste attenzioni, si possa ripartire».



LE GARE:



Quello che sta per cominciare, sarà un anno importante per il circuito delle gare più belle e prestigiose di tutto l’Arco Alpino e della Cordigliera Pirenaica: «Nel 2022 avremo tre tappe: Altitoy Ternua, Millet Tour du Rutor Extrême valevole anche come Campionato Mondiale Long Distance ISMF e Patrouille des Glaciers, mentre nel 2023 a chiudere il cerchio saranno Pierra Menta, Adamello Ski Raid e Trofeo Mezzalama».



LE PROVE QUALIFICANTI:



Si fa sempre più cospicuo e di livello il gruppo delle “gare affiliate”, ovvero delle competizioni che garantiscono una via d’accesso privilegiata in fase d’iscrizione: «Questo è un progetto nel quale crediamo molto e che ci sta dando grandi soddisfazioni – ha continuato Camandona -. Negli ultimi due anni siamo riusciti a selezionare diverse competizioni di livello che, per qualità organizzativa e tecnicità dei tracciati, riescono ad accrescere la formazione alpinistica degli atleti e a garantire loro il bagaglio tecnico necessario per correre le “grandi classiche”. Queste gare, che vi consigliamo, forniscono ai finisher una sorta di wild card per un accesso diretto alle tappe di LGC».



LE TAPPE 2022:



Ad alzare il sipario sarà L’Altitoy Ternua in calendario nel week end del 19/20 marzo. La due giorni pirenaica, disegnata su vette rese mitiche da leggendari duelli ciclistici al Tour de France, ha già aperto le iscrizioni e, a breve, proporrà dei pacchetti ad hoc per gli scialpinisti che dovranno muoversi in aereo.



Ad alzare l’asticella, nel week end del 31marzo – 02 aprile, ci penserà il Millet Tour du Rutor Extrême, prova unica di Campionato Mondiale ISMF. In questo caso la prima data da segnarsi in agenda è il 9 di gennaio, quando la segreteria dello Sci Club Corrado Gex aprirà ufficialmente le iscrizioni. Per festeggiare al meglio la 20ª edizione del TDR, Marco Camandona e il suo staff proporranno una 3 giorni estrema di nome e di fatto con un prologo inedito sui pendii di La Thuile. Un’occasione unica per vivere in prima persona un evento storico, rivisitato in chiave moderna.



Anche il mese d’aprile sarà caratterizzato da un top event: La Patrouille des Glaciers e la sua cavalcata alpina di 57,5 km 4386 mD+. La PDG 2022 si correrà nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio.



ELENCO GARE AFFILIATE:



- Valerette Altiski, Massangex – Valais – Switzerland (22/01/2022)



- La Belle Etoile, Les 7 Laux – France (28-29-30/01/2022)



- Alpiniski, Salvan, Les Marécottes Switzerland (05/02/2022



- La Grande Tracem, Le Devoluy – France (13/02/2022)



- Transcavallo, Alpago – Italy (19/02/2022)



- Jennerstier Berchtesgaden, Germany (19-20/02/2022)



- Patrouille de la Maya, Saint Martin – Valais Switzerland (06/03/2022)



- Lagorai Cima d'Asta Extreme, Val Malene – Pieve Tesino – Italy (19-20/03/2022)



- Défi des Faverges, Crans-Montana – Switzerland (19/03/2022)



- Marmotta Trophy, Val Martello – Italy (20/03/2022)