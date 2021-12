Pellegrino si ferma nei quarti della sprint TL di Davos, Greta Laurent semifinalista fra le donne

Federico Pellegrino, promosso dalle qualificazioni con il terzo tempo, è rimasto escluso nei quarti, al termine di una batteria molto incerta, in cui il 31enne del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha visto sfuggire la qualificazione per 20 centesimi, con i primi due posti a favore di Havaard Taugboel e Richard Jouve, che già avevano beffato l’italiano nei quarti a Lillehammer. La finale a sei ha premiato il grande favorito Johannes Klaebo che ha regolato la concorrenza del russo Sergey Ustiugov e dello stesso Jouve.

In mattinata avevano mancato la qualificazione Francesco De Fabiani, il quale ha sfiorato la promozione con il 33simo tempo, più lontani Michael Hellweger quarantaquattresimo, Simone Mocellini 53esimo, Giovanni Ticco 54esimo e Francesco Manzoni 63esimo.

E’ andata leggermente meglio in campo femminile, dove Greta Laurent si è arrampicata sino in semifinale. La valdostana ha dato segnali di crescita, superando nuovamente le qualificazioni ed un turno nella fase finale. Si è fermata ai quarti Caterina Ganz, mentre non avevano superato il taglio Elisa Brocard 32esima, Nicole Monsorno 39esima e Cristina Pittin 49esima. La vittoria è andata alla fuoriclasse svedese Maja Dahlqvist, che ha ribadito il dominio in questo avvio di stagione. Secondo posto per la svizzera Nadine Faehndrichs davanti alla slovena Anamarija Lampic. Classifica generale che vede Frida Karlsson al primo posto 340 punti, seconda la Dahlqvist a 332 e terza Rosie Brennan a 278.

Il programma gare del weekend continuerà domenica 12 dicembre con la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile, in programma alle 11.40 e 14.00. Entrambe le giornate di gara saranno visibili in diretta su Raisport ed Eurosport.

