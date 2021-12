Ginnastica: L’Olimpia stupisce si Nazionali Gold di Civitavecchia

Storico risultato per la Ginnastica Olimpia ai Campionati Italiani Gold di ginnastica artistica femminile: Fatima Rosset, classe 2004, conquista il terzo posto assoluto nella classifica all around sui quattro attrezzi, un podio nazionale mai centrato prima. Ottiene inoltre l’accesso alla finale di specialità di domenica con il terzo punteggio nazionale a trave.

La compagna Vittoria Ramanzin, classe 2007 (nella foto), centra due importanti finalissime, è quinta a parallele con l’ottimo punteggio di 11.600 e ottava a trave.

Alla coetanea Beatrice Morra di Cella l'emozione impedisce purtroppo di esprimersi al meglio a parallele, ma termina comunque 27ma in tutta Italia.

Sophie Graziano, classe 2008, esegue un corpo libero pulito senza errori e manca di pochissimo la finalissima al volteggio - a cui accedono solo le prime otto ginnaste per categoria - piazzandosi al nono posto con uno splendido 13.100.

Ad assistere le ginnaste valdostane in questa importante finale la tecnica federale Claudia Iacona, fiera dei risultati ottenuti e fra il pubblico la compagna e neoallenatrice Nicole Sammartino, che non ha voluto rinunciare a seguirle in trasferta.

Tutta l'Olimpia attende ora con trepidazione la superfinale di domenica.