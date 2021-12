Ritmica LD: a Rimini Aimée Bo ed Emilie Avallone in evidenza alla fune e alle clavette

Nelle LD Junior 1, Aimée Bo ha concluso al 29° posto con un punteggio complessivo di 23.900, grazie alla sesta prestazione (punti 11.900) alla fune e alla 19a al cerchio (punti 12.000). In gara anche Manuela Fianco che si è esibita al cerchio e alle clavette e ha chiuso 73a con 21.400 punti; successo di Lucrezia Buratti della Ginnastica Astro (25.000).



Nelle LD Junior 2, categoria che ha registrato il successo di Cecilia Bocco (Concordia) con 24.850 punti, 31° posto per Giulia Cretier (22.775), impegnata al cerchio e alla palla, e 32° per Emilie Avallone (22.725), in pedana per gli esercizi alle clavette (quinta prestazione) e al cerchio. Ventitreesimo posto per Stella Giannini (23.675) nella gara LD Junior 3 vinta da Veronica Gatti (Insport, 25.225). La valdostana si è esibita alla palla (undicesimo punteggio) e alle clavette (tredicesima).



Nella categoria LD Allieve 3, 51° posto per Emma Baldo con un punteggio di 22.200, 65a Marie Péaquin (21.125) e 69a Enilda Ndreca (20.575). La vittoria è andata a Silvia Reda (Kodokan) con un punteggio di 24.675.



Una sola ginnasta del Club des Sports nella gara LD Allieve 4. Amelie Zendri si è esibita al cerchio e al corpo libero, concludendo con 21.400 punti che sono valsi la 71° posizione. Successo di Letizia Meirone (Pietro Micca) con un punteggio di 25.075.



Nella gara a squadre Winter Club LD Open, 18° posto per il Club des Sports 1 di Nicoletta Moro, Aimée Bo, Cecilia Cuaz, Beatrice Cuaz ed Emilie Avallone (58.375) e 37° per la squadra Club des Sports 2 di Amelie Zendri, Manuela Fianco, Ilaria Bertoncin, Giulia Cretier, Alysée Casula e Stella Giannini. La vittoria è andata alla Stella Rossa con Pistolesi, Batazzi, Speranza e Bandini (61.875).