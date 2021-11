Equitazione: Bene i valdostani nell'endurance di Cavaglià

In casa dell’ASD Equi.Libres du Mont Blanc ottimo il 2° posto per Martina Pisano in sella a Monello Alfabia nella CEIYJ1* 100 km, dopo una bella prestazione il binomio ha ottenuto anche la best condition del cavallo.Nella CEN B 83 km 5° posto per Nicole Ghignone su Olek.

Nella CEN A 44 km 4° posto per Giorgia Pisano su Anistedda, 18°Sara Aresca con Byron La Roncola e 29° Rebecca Piller con Jaffar Assam.

Grande soddisfazione anche in casa dell’ASD Lo Tatà.Dopo una stagione densa di gare Claudia Demarie in sella ad Edessa Bosana conclude l’anno con un bel 3° posto nella Cen B. E’ il secondo podio per la cavalla che quest’anno aveva già ottenuto un secondo posto a Montalcino vincendo anche la best condition.

Il binomio composto da Filippo Tormena e il suo cavallo arabo Sg Perseus di 5 anni ottiene la qualifica per le categorie CEN B concludendo la seconda CEN A di qualifica.