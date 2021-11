Ginnastica: Mattana (Olimpia) strepitoso, per due decimi giù dal podio

Per la Valle d’Aosta erano presenti gli atleti dell’Olimpia Lorenzo Mattana a cavallo con maniglie e parallele pari e Didier Bétemps a corpo libero e volteggio, accompagnati dal tecnico Andrea Dondeynaz. Purtroppo assente per un piccolo infortunio a un dito Tommaso Morra Di Cella, che si era qualificato alla finale All Around sui sei attrezzi olimpici.

Didier Bétemps dà il meglio a entrambi gli attrezzi, ma purtroppo fallisce un salto a cavallo, giocandosi una qualificazione che era certamente alla sua portata.

Lorenzo esegue un impeccable esercizio a parallele che gli vale l’accesso alla superfinale, ottavo su 37 ginnasti. Nella finalissima di domenica supera se stesso e recupera ancora due posizioni, terminando al 6° posto nazionale, a soli due decimi dal podio.

Didier Bétemps, Andrea Dondeynaz e Lorenzo Mattana