Ginnastica: Volano ai Nazionali le atlete Olimpia

Per l’ottima prestazione nella fase interregionale del Campionato a squadre Gold, che ha laureato le allieve dell’Olimpia Campionesse assolute di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, le ginnaste valdostane hanno guadagnato l’accesso alla fase nazionale che si terrà al prestigioso PalaInvent di Jesolo questo fine settimana.

Nella giornata di sabato si confronteranno 26 squadre, alla conquista della tanto ambita finalissima fra le 10 migliori squadre d'Italia, che si svolgerà domenica 28 novembre.

L'Olimpia Aosta schiererà Ginevra Grosso (2011), Annie Desandré, Abigail Martinet, Marta Nieroz (2010), Martina Saroglia e Claire Savoye (2009), accompagnate dalle istruttrici Federica Vinante e Serena Ramanzin.

“E’ già un grande traguardo per delle atlete così giovani avere conquistato questa finale nazionale – ci dice Federica – e auguriamo alle bimbe un grande in bocca al lupo per la gara di domani”