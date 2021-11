Ginnastica artistica: Mattana e Betemps (Olimpia) pronti per i Nazionali Gold

Si terrà questo weekend a Mortara la Finale Nazionale del prestigioso Campionato individuale Gold junior/senior.

Portacolori della Valle d’Aosta gli atleti dell’Olimpia: per la categoria J2 Lorenzo Mattana competerà al cavallo con maniglie e alle parallele pari, per la categoria J3 Didier Bétemps scenderà in pedana al corpo libero e al volteggio.

Non sarà presente alla finale All Around (tutti gli attrezzi olimpici) Tommaso Morra Di Cella che ha dovuto rinunciare alla gara a causa di un piccolo infortunio a un dito. Grande comunque la soddisfazione in casa Olimpia per la prestazione di Tommaso che si era qualificato tra i migliori 18 d’Italia.

I ginnasti saranno accompagnati in gara dal responsabile e tecnico federale Andrea Dondeynaz.