Nel salto ostacoli l’ASD D’Ampaillan e il SIV sono stati impegnati nel concorso nazionale B0* di Abbadia Alpina (TO).

Per il circolo ippico D’Ampaillan la giovane amazzone Arianna Cerana su Johnny Cash raccoglie un 17° e 12° posto in B90 e un 13° posto in B100.

Ottimo podio per Paolo Sandri che in sella a Carlington du Domaine Z porta a casa un bel 2° posto nella C125 e un 7° posto in C130.