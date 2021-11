Ginnastica: L'Olimpia conquista tre podi al campionato Silver individiale

Rompono il ghiaccio Adelina Bulat e Alice Esposito (classe 2009) nella categoria LC3; Adelina si posiziona al quarto posto, portando a casa dei begli esercizi con dei nuovi elementi al corpo libero, Alice gareggiava per la prima volta in questa categoria e, complice un po’ di agitazione per questa nuova esperienza, conclude la sua gara in sesta posizione.

Grandi risultati nella categoria Junior 1 (anno 2008): nel programma LC3 Nicole Desandré si piazza sul gradino più alto del podio, portando a casa tre bei punteggi, in particolare un ottimo 16.800 al volteggio; al secondo posto e a distanza di un solo decimo la sua compagna Giulia Chiumello, che conduce un’ottima gara eseguendo dei nuovi elementi al corpo libero e alla trave; conclude in quarta posizione Serena Molinari, ottenendo un ottimo 15.000 alla trave.

Nel programma LC, che oltre a corpo libero, trave e volteggio comprende anche le parallele, la loro coetanea Joana Koceku conquista il secondo gradino del podio, ad un solo decimo dalla prima classificata, con un ottimo 15.600 a parallele.

La più giovane in gara, Annalucia Tosi (classe 2010) è medaglia di bronzo nel programma LB3, con un bellissimo 14.300 al corpo libero.

Ad assistere le ginnaste in questa lunga giornata di gara le allenatrici Manuela Tripodi e Chiara Moniotto, molto soddisfatte dei buoni risultati ottenuti.