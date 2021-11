Endurance: Elena Commod e Caucase Bonanza vincono la 140 km a città della Pieve

Grande festa in casa dell’ASD Lo Tatà di Gignod. Nel week end del 13 e 14 novembre a Città della Pieve, in provincia di Perugia, si è tenuta la finale del Campionato regionale Umbria oltre alle gare delle categorie internazionali FEI tra cui la CEI2*70+(2), competizione nella quale l’amazzone valdostana Elena Commod in sella a Caucase Bonanza ha primeggiato con un risultato assoluto che ha portato i colori rosso neri sul gradino più alto del podio.

L’ottima prestazione del binomio dell’ASD Lo Tatà è stato il frutto di una bella gara, gestita con maestria da Elena Commod, con medie molto elevate (18,5km/h media di gara). La cavalla, che ha preso parte alla sua prima CEI2*, ha passato sempre in ottime condizioni tutti gli otto cancelli veterinari terminando i due giorni di gara in prima posizione con quasi 30 minuti di anticipo sul secondo classificato.

Nella categoria CEI* di 100 km, raggiunge l'obiettivo di qualifica, inoltre, Charlotte Bochet, porta colori dell'Equi.libres du Mont-Blanc. L'amazzone valdostana ha chiuso in sella al suo Hefiin, in 20esima posizione su 38 partenti, dei quali 15 eliminati. Soddisfazione per il binomio che ha affrontato insieme la sua prima esperienza in una categoria internazionale.

Charlotte Bochet