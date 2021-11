Ginnastica: Grande spettacolo a Châtillon per la due giorni di ritmica Gym Aosta sul podio nelle LE, Club des Sports piazzato

Centinaia di ginnaste in pedana di tutte le età, buon livello tecnico e pubblico di nuovo sugli spalti. Due giornate intense ma ricche di emozioni al palazzetto dello sport di Châtillon, dove il Club des Sports ha organizzato due gare a squadre: il Campionato Insieme Gold e il Torneo Winter Club di ginnastica ritmica.



Nessuna squadra valdostana iscritta all’Insieme Gold che sabato pomeriggio ha inaugurato il programma agonistico, subito dopo il controllo tecnico che ha coinvolto quattro formazioni tra cui la ginnastica estetica del Club des Sports. Nella prova Allieve ha vinto la Ritmica Piemonte, tra le Open successo della Società Ginnastica Alba, mentre nelle giovanili si è imposta il Relevè.



A seguire l’inizio del Torneo Winter Club Silver, proseguito anche oggi. Tra le LE, scese in pedana sabato, seconda posizione per le Open della Gym Aosta (Sara Mammoliti-Mochet, Sofia Rogolino, Miryam Sahbani, Nicole Addario e Giorgia Castagnera) che ha totalizzato 61.800 punti e concluso alle spalle di Jolly Vinovo (63.175) e davanti al Centro Sportivo Pianezza (52.675).



Nelle LA Allieve quarta posizione per la squadra 1 del Club des Sports. Chloé Demarin e Matilde Rosalie Marierose Lo Verso nei quattro esercizi hanno ottenuto un punteggio complessivo di 37.100; sesto posto invece per la squadra 2 del Club des Sports, formata da Martina Ziggiotto, Sofia Greco, Martina Montegrandi e Viola Grandi (35.325). Vittoria per Jolly Vinovo (40.800) sulle due formazioni del Centro Sportivo Orbassano.



Quinta posizione per il Club des Sports nella gara Open LB, grazie al punteggio di 39.375 di Matilde Borga, Tanja Saudin, Marie Claire Gachet e Sophie Pramotton. Il successo è andato alla Rhythmic School con 41.975 punti, a precedere Centro Ginn Modena Cameri e Jolly Vinovo.



A chiudere il programma è stata la gara LD, con tre squadre valdostane in pedana. La formazione 2 del Club des Sports, composta da Nicoletta Moro, Aimée Bo, Cecilia Cuaz, Sofia Bevilacqua, Emilie Avallone Beatrice Cuaz ha realizzato un punteggio di 57.600 che è valso la quarta posizione. Le valdostane hanno mancato il podio di un nulla, chiudendo subito dietro la Polisportiva Carignano (57.725), terza alle spalle di Eurogymnica Torino (61.525) e Centro Ginn Moderna Cameri (59.275). Sesta la squadra 1 del Club des Sports, con 55.750 punti realizzati da Amelie Zendri, Manuela Fianco, Ilaria Bertoncin, Giulia Cretier, Alysee Casula e Stella Giannini. Settima la Gym Aosta (48.900) di Alessia Favre, Silvia Sveva Chiabotto e Federica Marinone.