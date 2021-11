Ginnastica: Un buon Lorenzo Matta agli interregionali individuali gold

Nelle classifiche per attrezzo si piazza all’8° posto con un ottimo esercizio a parallele, è 9° a cavallo con maniglie, che esegue per la prima volta in gara, 10° a volteggio con il difficile salto kasamatzu, 13° ad anelli e 14° a suolo e sbarra, dove è purtroppo penalizzato da una caduta nell’uscita.

Per le qualificazioni nazionali bisognerà aspettare la classifica unificata delle tre zone tecniche.

Domenica sarà la volta dei compagni Tommaso Morra di Cella, che gareggerà sui sei attrezzi, Diego Almerares, che si cimenterà su cinque attrezzi (esclusa la sbarra) e Didier Bétemps, che competerà a suolo e volteggio.

Ad accompagnarli in gara il loro allenatore e tecnico federale Andrea Dondeynaz.