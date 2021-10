Ginnastica: L'Olimpia rosa super nel campionato individuale gold

La veterana Fatima Rosset, classe 2004, uno strepitoso primo posto strappa il pass per la Finale Nazionale del 11-12 dicembre a Civitavecchia. Oltre al titolo di Campionessa Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, medaglia d'oro per lei anche a volteggio, parallele e trave.

Anche Vittoria Ramanzin si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale nella classe 2007 e vola diretta alla finale nazionale di Civitavecchia. In aggiunta al primo posto nella classifica all around, sale sul gradino più alto al volteggio ed è seconda a parallele, trave e corpo libero. La sua coetanea Emma Viérin, ottiene un 10 posto a parallele e corpo libero e un 9 posto a trave.

Per la classe 2008, scende in pedana Sophie Graziano che centra il terzo gradino del podio in questa finale regionale, ottenendo inoltre un bel secondo posto a volteggio e un terzo posto a parallele, dove migliora il suo personale di quasi un punto.

Emma e Sophie dovranno affrontare il ripescaggio Nazionale 11-12 novembre a Pieve di Soligo per poter accedere al Nazionale di Civitavecchia.

Ad accompagnarle in gara la tecnica federale Claudia Iacona, l'allenatore Eric Centelleghe e il presidente Olimpia Paolo Moniotto, molto contenti e soddisfatti di questo risultato!