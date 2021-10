Ginnastica: Una grande Ginevra Pascarella vola alle finali nazionali

Grazie a un’ottima prova che le ha permesso di salire sul podio si è così inserita nel ristretto gruppo delle prime venti ginnaste italiane del suo anno grazie al punteggio di 51.550 (corpo libero, clavette, fune e nastro) che gareggeranno per contendersi il titolo italiano.

Forza Ginny!

Nell’affollato gruppo delle Allieve 2° fascia, ben 39 ginnaste, finale alla fune per entrambe le portacolori della Gym Aosta che pur non ottenendo la qualificazione hanno fornito prove di ottimo contenuto tecnico confermando i progressi dell’ultimo periodo confrontandosi ad armi pari con le titolatissime ginnaste piemontesi e lombarde.

Amely Sordi, dopo essere stata a lungo in terza posizione, che le ha fatto accarezzare il sogno della qualificazione, ha ottenuto un comunque validissimo 6° posto complessivo con il punteggio di 34.450, causa un paio di perdite alla fune, ultimo e decisivo esercizio, avendo in ogni caso sfoderato una prestazione ad alto livello.









Emma Chiabotto, brava a entrare nella finale alla fune e in netto miglioramento, ha invece terminato al 20° posto con 29.250 ottenendo comunque la soddisfazione di partecipare per la prima volta al ristretto gruppo delle atlete che sono scese in pedana alla finale della fune.

Ricordando che Elodie Godioz nelle Allieve 1 ha già ottenuto di diritto il pass alle Finali Nazionali Individuali grazie al primo posto regionale, oltre alle già avvenute qualificazioni alle Finali di Specialità tra le Senior al cerchio e clavette per Alessia Toscano, al nastro e cerchio tra le Junior 2-3 per Sofia Righi e al nastro per Aurora Scarpone tra le Junior1, mai come quest’anno le atlete valdostane si presentano così numerose e competitive agli appuntamenti che decideranno i titoli nazionali.