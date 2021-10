Giannastica: Fenomenali le ginnaste dell'Olimpia

Ad aprire le danze Fatima Rosset (classe 2004), che sbaraglia la concorrenza salendo sul primo gradino del podio all around, con un distacco di ben due punti e mezzo dalla seconda classificata. Agli attrezzi Fatima è ancora prima a parallele e a corpo libero, con un trionfale 12,650, seconda a trave e terza a volteggio.

Per la classe 2007 Emma Viérin scende in campo a parallele, corpo libero e trave, dove esegue un esercizio senza cadute che le vale un bell’11 e il sesto posto in classifica. La sua coetanea Beatrice Morra Di Cella conquista l’argento alle parallele con un ottimo 10,150 ed è quarta a trave con il punteggio di 11,200. Infine Vittoria Ramanzin, anche lei del 2007, vince la gara all’around e completa un poker di ori con il primo posto a volteggio - con un bel 13 tondo - a parallele e a trave con 12,750.

A concludere in bellezza questa domenica campale scende in campo la più giovane del gruppo, la tredicenne Sophie Graziano, che conquista l’argento all around grazie ad una gara senza falli. Agli attrezzi Sophie è prima a volteggio, seconda a trave e terza a corpo libero.

Ad assisterle in gara la responsabile tecnica Claudia Iacona, il tecnico Eric Centelleghe e la neo-istruttrice Nicole Sammartino, che è stata di grande supporto alle sue compagne di squadra.