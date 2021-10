Ginnastica: Ed è subito argento per l'artistica femminile Olimpia

Bella prestazione delle valdostane che rompono il ghiaccio dopo la pausa estiva con il difficile Campionato Allieve Gold ottenendo subito un meritato podio.

Per le veterane 2009 brava Claire Savoye, che si comporta bene su tutti e quattro gli attrezzi e buona la prima anche per Martina Saroglia, che si distingue in particolare al corpo libero.

Nella categoria 2010 Annie Désandré brilla con il rinnovato esercizio a trave, ricco di elementi complessi, che esegue senza cadute, Abigail Martinet esegue con la consueta eleganza il nuovo esercizio a corpo libero e Marta Nieroz figura bene a volteggio, portando a casa un buon punteggio.

Brava anche la più giovane della formazione, Ginevra Grosso (classe 2011), che porta un buon contributo alla squadra.

Soddisfatte le allenatrici Federica Vinante e Nathasha Pellissier che dichiarano: “Buona questa prima prova, ora si torna in palestra per lavorare e migliorare ancora in vista della seconda, che si terrà sempre a Torino il 24 ottobre”.









Foto 1: Le allieve Gold sul podio

Foto 2 : Martina Saroglia, Marta Nieroz, Annie Desandré, Claire Savoye, Abigail Martinet e Ginevra Grosso.