Ciclismo: Chantal Cuaz sul podio del GP San Michele a Rosta

Circuito cittadino di 1,2 km, in una gara tipo Pista, che le Esordienti dovevano percorrere nove volte e, ogni tre giri, una volata, disputata insieme agli Allievi Donne, con classifiche separate. Subito in fuga tre Allieve e, dietro, a inseguire, il gruppetto delle Esordienti e un’Allieva. Il plotoncino delle inseguitrici, con il trascorrere dei giri, si assottiglia e per la vittoria è volata a cinque Esordienti: a imporsi è Ellis Lazzarin (Gb Junior Team), davanti a Serena Bassignana (Rostese Giant) e a Chantal Cuaz (Orange Bike Team). Negli Allievi Donne a vincere è stata Vittoria Grassi (VO2 Team Pink).

Programma gare

MountainBike. Campionato italiano Team Relay per Comitati e quinta e conclusiva tappa della Coppa Italia giovanile di MountainBike Xco, al Ciocco-Barga (Lucca), sabato 18 e domanica 19 settembre. La Rappresentativa valdostana, guidata dal selezionatore Roberto Aresca, è composta da Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio, Etienne Grimod (Scott Libarna Xco), Gabriel Borre (Cicli Lucchini), Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta). Oltre agli atleti della Rappresentativa, al via anche Emilie Bionaz (Cicli Lucchini), Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), Michel Perron, Andrea Brunier, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco). ‘Finalenduro’, tappa dell’Enduro World Series, sabato 18 e domenica 19, a Finale Ligure (Savona), che vedrà al via Sophie Riva (Ancillotti Factory Team) e, nell’abbinata nazionale, anche Camilla Martinet (Cicli Lucchini) e Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta). ‘GiocoCiclismo’, sabato 18, dalle 13, a Rosta (Torino), dove sono iscritti Mathias e Christian Faita, Noé Allegri (Cicli Lucchini). Sempre per la categoria Giovanissimi e sempre a Rosta, domenica 19 dalle 10, il 3° Trofeo Delta Visione, gara che vedrà al via una ventina di atleti tesserati per la Scott Libarna Xco, l’Orange Bike Team e la Vtt Arnad.

Strada. Gran Premio Comune di Cavatore (Alessandria), Sprint in salita, domenica 19 settembre, riservata ai Giovanissimi, con al via Mélanie Bosonin (Vtt Arnard), Aimé Cuaz, Enea Bortolotti Barrel, Filippo Lingeri (Orange Bike Team). A Alba (Cuneo), Donne Esordienti – prova valida per il Campionato regionale, sabato 18 dalle 13, 40 km il percorso che vedrà tra le protagoniste anche Chantal Cuaz (Orange Bike Team). A Gaglianico (Biella), domenica 19 dalle 10.30, il 5° Trofeo Ilario Ormezzano, su un percorso di 40 km, con al via Kristian Blanc (Scott Libarna Xco). giovedì 23 settembre, dalle 18, il 2° memorial Mamma Rosa, gare tipo Pista su un circuito cittadino di 1,7 km, da percorrere otto volte per la categoria Esordienti Donne, con schierata in linea di partenza Mélanie Bosonin (Vtt Arnad).

Ad Aosta, sabato 18 settembre, dalle 15, con ‘Gioco ciclismo’ evento inserito nel programma della ‘Settimana europea della mobilità’, organizzata dal Comune di Aosta – assessorato all’ambiente, pianificazione, territoriale e mobilità – in collaborazione con il Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione ciclistica italiana.

Rappresentativa valdostana Strada impegnata, domenica 26 settembre, nella 58° giornata nazionale della Bicicletta del Ghisallo (Como), con partenza da Cesano Maderno (Monza Brianza) e arrivo a Magreglio. Il responsabile del settore, Philipp Balestrini, per la trasferta lombarda, ha convocato, per le categorie Esordienti (40 km) e Allievi (Donne 43,5 km; 63,3 maschi): Elisa Giangrasso, Chantal Cuaz, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), Etienne Grimod, Mattia Agostinacchio, Kristian Blanc (Scott Libarna Xco). Ad accompagnare gli atleti anche Fabio Agostinacchio e Massimo Giangrasso.

Andreas Vittone (Ktm – Protek – Elettrosystem) impegnato, sabato 18 settembre, negli Stati Uniti d’America, a Snowshoes (West Virginia), nella conclusiva tappa della Coppa del Mondo.