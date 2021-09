I giovani binomi del Circoli Ippico San Maurizio hanno preso parte al Concorso nazionale B di salto ostacoli HSJ TROPHY 2021, presso il centro Bjump a Frossasco (To).

Al debutto gara Francesca Maruelli in sella a Dusty che raccoglie un 4° posto in L50.

Debutto invece per Sara Corrente il sella a Ruffolo dell' Ippari in L60, con un bel secondo posto. Sempre in L60 Sofia Caffaro Rore in sella a Stefany raccoglie un ottimo 1 ° posto bella giornata di sabato e un 4° posto domenica in L70.