Equitazione: Ottima la partecipazione dei valdostani all'endurance Cup di Druento

L’unico podio degli atleti valdostani impegnati a Druento lo porta a casa Maria Antonella Antonelli su Czekan con un 3º posto nella debuttanti 22 km (CI San Maurizio). Al 6º posto Italo Travostino su Mombasa Bosana (CI San Maurizio), 13° posto per Mariagrazia Rocchietta su Quoredipattada (Cheval Ami), 19º Beatrice Casadei su Pandereta (CI San Maurizio), 25° posto per Gianelli Marta con Faidibiri (Equilibres du Mont Blanc) e 26°per Arianna Gaida su Chicca (Equilibres du Mont Blanc).

Nella CENA di 44 KM, per l’ASD Lo Tatà, Orlando Masini riesce ad ottenere la qualifica per la categoria Cen B portando a casa un ottimo 7º posto in sella a Zawad La Loze.

Alle loro spalle l’8° posto di Angelica Crosio su Papesz (Cheval Ami). Signò Giulio con Magadan e Filippo Tormena con Perseus (Asd Lo Tatà), alla loro prima esperienza nella categoria Cen A, portano a casa due bei piazzamenti, rispettivamente il 13º e 15°.

Al 16° posto Celine Barmasse con Laila Whaida Pg (Equilibres du Mont Blanc ) e 17° Giulia Mantovani con Ipnotik (Equilibres du Mont Blanc). Peccato, infine, per Michela Catozzo su Edessa Bosana, binomio che si è dovuto fermare dopo il primo giro.

Nella categoria più impegnativa, la CEI1* 104km, ottimi i piazzamenti per l’Asd Lo Tatà con

il 5º e 6º posto, alla media dei 17km/h, rispettivamente per Claudia Demarie su Caucase Bonanza, cavalla che ha ottenuto anche la qualifica per le categorie CEI2*, ed Elena Commod con Rasha by Nurachi, che porta a termine la prima gara internazionale della cavalla. Al 17°posto Elisabeth Crippa con Hidalgo (Equilibres du Mont Blanc).

Il prossimo appuntamento importante per i binomi valdostani è rappresentato dalle Ponyadi che si disputeranno all'Arezzo Equestrian Centre dal 1° al 4 settembre 2021. Una nutrita rappresentanza rosso nera prenderà parte a questo importante appuntamento dedicato ai giovani binomi. La Fise Valle d'Aosta sarà presente inoltre con uno stand dedicato alla promozione non solo delle attività equestri ma anche del territorio valdostano, grazie alla collaborazione attivata in questo senso con l'Office du Tourisme della Valle d'Aosta e con il Comune di Torgnon, sede privilegiata di kermesse sportive nel corso dell'estate.