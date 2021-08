Equitazione: Martina Ferrari doma il Gran Premio C145 di Torgnon

Si è chiuso con domenica 1° agosto il ricco programma di eventi dedicati all’equitazione a Torgnon del mese di luglio. Il Jumping Torgnon, concorso nazionale di salto ostacoli A 5 stelle ha rappresentato l’evento clou di quest’anno, portando nella Valle del Cervino uno dei concorsi più importanti di questi ultimi anni.

A vincere l’atteso Gran Premio di domenica è stata la diciassettenne Martina Ferrari su Aberdeen 34, con due percorsi netti su un tracciato tecnico e con altezze di 145cm. Al secondo posto Marco Niccolai su Kindra Van De Boslandhoeve e a chiudere il podio Massimigliano Scornamiglio su J B Van De Doornhagg. Quarto posto per Nicolò Borelli su Aristo 97 e quinto piazzamento per Luca Aicardi su Jeronimo Van ’T Heidevelt.

Complessivamente nei tre week end dedicati al salto ostacoli sono partiti circa 750 binomi, alcuni tra i più rappresentativi a livello nazionale. Torgnon a tutti gli effetti si conferma capitale dell’equitazione alpina in estate, con il campo ostacoli più alto d’Italia. Entusiasta anche il numeroso pubblico presente e le scuderie provenienti dal Nord Italia con i loro numerosi atleti, che hanno evidenziato il contesto unico di Torgnon, l’ottimo lavoro dell’organizzazione, manifestando così la fedeltà ad un appuntamento estivo che ormai è immancabile. L’indotto degli eventi equestri del mese di luglio rappresenta un’importante risorsa negli anni per il comparto turistico e delle attività commerciali di Torgnon. Tra i premiati del week end anche la giovanissima valdostana Cherie Maquignaz quale migliore giovane amazzone dei primi due concorsi nazionali A 3 stelle di salto ostacoli.

Alba Del Dosso - Presidente Asd Torgnon Endurance “Siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto un mese di cavalli a Torgnon con tantissimi binomi e ogni week end ha raggiunto il massimo delle iscrizioni possibili. La soddisfazione di tutti i cavalieri e dello staff è la migliore gratificazione per noi dell’organizzazione. Un grande ringraziamento va davvero a tutti perché ci hanno fatto vivere un gran mese di eventi, tutti riuscitissimi”.

Stefano Perrin - Assessore al turismo Comune di Torgnon “Il Comune è molto soddisfatto. Abbiamo percepito la soddisfazione di tutti gli operatori locali e questo è di buon auspicio per poter proseguire in questo senso nei prossimi anni. Torgnon ormai è la capitale alpina degli sport equestri e questo titolo di cui siamo fieri lo porteremo avanti con impegno e responsabilità”.



Giovanna Piccolo - Presidente Comitato Fise VdA “Tutti i concorsi sono andati benissimo, con più affluenza degli scorsi anni, grazie alle due iniziative in più organizzate quest’anno come il concorso salto ostacoli A5 stelle e il Raduno di Natura a Cavallo. Anche tutto il territorio ha beneficiato di questi grandi eventi, se la montagna ha patito un po’ quest’anno, Torgnon ha avuto invece un grande riscontro come evidenziato da tutti i partecipanti che sono entusiasti della location e dell’organizzazione, questo grande allo sforzo dell’organizzazione, il supporto del Comune e il gran lavoro di tutto lo staff. Tutto ha funzionato alla perfezione. Spero che con il tempo sia dato il giusto risalto a livello regionale a questi grandi eventi di Torgnon che rappresentano un grande atout per la Valle d’Aosta”.

Presente nel week end anche il Presidente della Fise Piemonte, Giacomo Borlizzi, per la prima volta al Jumping Torgnon, che ha commentato “E’ stata una grande sorpresa. Questo mare di verde è meraviglioso, è una location che ispira serenità e la si respira nei binomi qui presenti. Complimenti davvero a tutta l’organizzazione e a tutte le figure in campo che esprimo grande professionalità e rendono questo concorso davvero unico”.

Risultati dei binomi valdostani nel week end

L’ultimo week end di Jumping a Torgnon ha visto la partecipazione di alcuni binomi valdostani che si sono confrontati sugli impegnativi percorsi tecnici del Concorso nazionale A5*.



Sharon Payn su Fuego (CI San Maurizio) sabato ha raccolto un 15° piazzamento nel Gran Premio C120 dopo un errore commesso in chiusura di percorso.

Margherita Maquignaz (foto sopra) su Fais.D (Avres Onlus) nonostante un bel percorso ha raccolto un 22° posto venerdì nella C120, e un 7°piazzamento il giorno successivo nel Gran Premio C120. 28° posto, infine, nella giornata di domenica.

Kristin Gynnild su Evieta (Avres Onlus) 27° posto venerdì il C120, risalendo al 16° posto nel Gran Premio C120 di sabato. L’amazzone ha chiuso domenica al 23° posto.