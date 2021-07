Equitazione: Il jumping Torgnon pronto all’evento dell’estate

A Torgnon tutto è pronto per accogliere gli ultimi 250 binomi che dal 30 luglio al 01 agosto saranno protagonisti del Jumping Torgnon Nazionale A5* - Salto ostacoli, il concorso di salto ostacoli più importante che il paese della conca del sole abbia ospitato in questi anni e che ha richiesto un grande sforzo organizzativo, premiato dalla numerosa partecipazione.

Chiusi con un bilancio molto positivo gli altri due weekend dedicati ai concorsi nazionali di salto ostacoli A3*, la prossima data si annuncia quindi di grande interesse perché il livello tecnico dei binomi così come la difficoltà dei percorsi si alzano, portando in campo ancora una volta grandi emozioni e buona equitazione, apprezzata da pubblico presente. Il montepremi complessivo sarà di 35 mila euro con altezza ostacoli che arriverà fino a 145 cm in occasione del Gran Premio di domenica 1° agosto.

“Siamo molto contenti del bilancio fino ad ora – commenta Alba Del Dosso, Presidente dell’ASD Torgnon Endurance, che con il Comune di Torgnon è organizzatrice degli eventi equestri, con la collaborazione della FISE VdA – tutto è andato molto bene e fino ad ora il tempo ci ha accompagnato. Cavalieri e amazzoni sono numerosi e pienamente soddisfatti di questi due week end. Ormai sono legati a Torgnon e non mancano i concorsi nazionali che organizziamo. Siamo gratificati anche perché sono arrivati nuovi binomi, anche dalla Francia, che hanno sottolineato l’ottima organizzazione e la bellezza del luogo. Il prossimo anno li vedremo più numerosi ci hanno detto”.

Tra le note di colore degli scorsi due week end la presenza del noto conduttore televisivo e Amis de La Vallée d’Aoste, Fabio Fazio, presente con la famiglia all’evento per seguire in campo la figlia Caterina, che ha preso parte alle gare dei due concorsi nazionali A3* di Torgnon, e che probabilmente incontreremo anche il prossimo anno.

BREVE INTERVISTA A FABIO FAZIO