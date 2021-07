Equitazione: Spettacolo a Torgnon per il secondo fine settimana di Jumping

Il programma di eventi dedicati all’equitazione alpina di chiuderà con il week end del 30 luglio - 01 agosto con il Nazionale A5*, atteso appuntamento di punta di quest’anno e novità assoluta, con montepremi da 35mila euro. Il comitato organizzatore ASD Torgnon Endurance ha portato nella Valle del Cervino questo nuovo appuntamento per premiare cavalieri, amazzoni, scuderie e appassionati che da tempo chiedevano di incrementare il numero di gare di un concorso tra i più amati in Italia.

Tra i momenti più attesi del week end appena concluso è stato il Gran Premio C140. La competizione clou ha visto impegnati grandi binomi. La gran bella prestazione del lombardo Nicolò Borelli (foto 1), del centro Le Ginestre - N.B. Horses, in sella ad Aristo

97 è valsa per questo binomio il 1° premio. Ma non solo, Borelli porta a casa anche il 2° posto in sella a Centacco. Al 3° posto Sara Pappone in sella Carinya De Lux, al 4° posto Giorgia Rozzio su Catalina CH e al 5° posto Veronica Di Franco in sella a Godfried Van De Aard.

Nicolò Borelli “Il concorso è andato molto bene e abbiamo vinto parecchio con tutti i nostri binomi. Sono tre anni che vengo qui e ogni anno il concorso migliora. Il bel tempo è stato complice del successo. Aristo ormai è cavallo esperto e confermato per queste gare. Sono molto felice del risultato con Centacco, giovane cavallo di 7 anni. Mi è dispiaciuto non avere un cavallo veloce per le C130 perché i percorsi erano molto belli. Sarò presente il prossimo week end per il Nazionale 5* e con me ci saranno una trentina di binomi tra le scuderie che seguo. Poi riposeremo un po’ per prepararci ad un internazionale a Roma i primi di settembre. Jumping Torgnon mi piace molto e con il tempo sono sicuro che potrà migliorare ancora come fatto fino ad ora”.

Tra i Valdostani, Paolo Sandri (foto 3) è l’unico cavaliere ad aver preso parte alla categoria C130 nei week end del Jumping Torgnon. “Il primo week end è cominciato un po’ sottotono per un problema del cavallo e quindi per questo abbiamo poi optato per le C120. Il secondo week end invece è stato positivo e sono contento del 5° e 7° posto nella C130. I percorsi sono molto belli, i cavalli quassù stanno bene e il campo è bellissimo. Da quest’anno ho poi iniziato a dedicarmi alla preparazione di giovani pony e ho portato un 5 anni qui che ha fatto quattro percorsi netti su cinque, positivo quindi anche questo aspetto. Bene anche la giovane allieva Arianna Cerana che ha partecipato alle B90 ed è contenta dei miglioramenti fatti in queste due settimane”.

Sharon Payn (foto 2) “E’ stato un super concorso, ed è stato un crescendo. I percorsi sono stati belli e hanno messo alla prova i cavalieri in entrambi i week end. Sono percorsi stimolanti per andare avanti e confrontarsi in categorie diverse. Fuego ha ben saltato e sono contenta”.

Tra i binomi valdostani la giovane amazzone del SIV, Cheri Maquignaz, si conferma tra le migliori amazzoni. Il super binomio di Valtournenche ha conquistato per le sue prestazioni e la sua tenacia il pubblico presente. Bene anche la giovane compagna di scuderia Giada Palama (foto 6) che le è stata spesso alle spalle, segnando anche lei ottimi tempi. Tra le giovani promesse del SIV anche la piccola Viola Orillier che ha preso parte alle LB80 di regolarità: “Mi è piaciuto molto il concorso, con Gianni Barrovecchio ci siamo ben preparati. Era un bel percorso e il cavallo è stato bravissimo. A Torgnon il campo mi piace anche perché presenta sempre una gran bel parco ostacoli. Ora continuiamo la preparazione in previsione delle Ponyadi di settembre, e questa gara è un buon allenamento”. Bene anche il giovane Daniele Bernardi nelle Lb80 con percorsi netti e la soddisfazione di essere andato in premiazione.

Risultati dei binomi valdostani partecipanti

Gare venerdì 23 luglio 2021

Su 26 partenti nella C130, bel 7° posto di Paolo Sandri su Carlington Du Domaine Z (D’ampaillan) con percorso netto nella C130, mentre al 16° posto la compagna di scuderia Daniela Levi su Magic V/D Heuvel con 4 penalità.

Nella C120 a tempo 8° posto per Sharon Payn su Fuego (CI San Maurizio) dopo una buona prestazione senza errori su 31 partenti.

Nella LB80 gara di regolarità Sara Sacco su D’ampailland) raccoglie un bel 1° posto ex aequo così come Viola Orillier su De Haribo (SIV). 17° posto per Daniele Bernardi su Gavino (EV) .

Nella B90 a tempo è la giovanissima Cherie Maquignaz (SIV) su William salire ancora una volta il gradino più alto del podio, con una nuova vittoria, senza errori, che la inserisce tra le migliori giovani amazzoni del Jumping Torgnon. Al 15° posto la compagna di scuderia Giada Palama che pur registrando un tempo più veloce commette 4 errori che le valgono questa posizione. Al 22° posto, anche lei con 4 errori, Arianna Cerana in sella a Johny Cash (D’Ampaillan Asd).

In B110 a tempo 22° posto per Caterina Bernardi (foto 7) in sella a Staki (EV)

Risultati gare sabato 24 luglio 2021

Nella C120 Gran Premio 1GR bella prestazione di Daniela Levi (foto 4) su Magic V/D Heuvel (D’Ampaillan Asd) con un percorso a zero errori e un tempo che gli è valso un 6° posto su 24 partenti. Si piazza al 10° posto invece Sharon Payn su Fuego (CI San Maurizio) con 4 errori.

Nella LB 80 bei percorsi netti per Viola Orillier su De Haribo (SIV) e per Daniele Bernardi su Gavino (EV). 20° Noemi Zieba su Porthoss (EV).

Nella B90 a fase consecutive, su 40 partenti, è nuovamente l’amazzone della scuderia SIV, Cherie Maquignaz su William, ad imporsi su tutti e a prendersi un meritato 1° posto. Alle sue spalle per pochi centesimi la compagna di scuderia Giada Palama su Stong Tide (SIV). 11° Arianna Cerana su Johnny Cash (D’Ampaillan).

Nella B100 – 16° posto Giada Palama su Stong Tide (SIV), 25° posto per Cheri Maquignaz su William SIV).

Nella B110 12° posto per Caterina Bernardi su Staki (EV) su 31 partecipanti.

Risultati gare domenica 25 luglio 2021

In C130 bel 5° posto per Paolo Sandri su Carlington Du Domaine Z (D’ampaillan).

In C120 11° posto per Sharon Payn in sella Fueo (CI San Maurizio), 26° per Daniela Levi Magic V/D Heuvel (D’Ampaillan Asd).

Nella LB80 primi posti ex aequo per i loro percorsi netti per Daniele Bernardi su Gavino (EV), Sara Sacco su Aafke (D’Ampaillan), Noemi Zieba su Porthoss (EV).

Nella B100 Cherie Maquignaz (SIV) su William sale per l’ennesima volta sul gradino più alto del podio. Al 15° la compagna di scuderia Giada Palama su Stong Tide. 21° Arianna Cerana su Johnny Cash (D’Ampaillan).

A chiudere la giornata la B110: 21° Caterina Bernardi su Staki (EV), 23° Cherie Maquignaz (SIV) su William, 24° Daniela Levi su Never D’Acheronte (D’Ampaillan) e 25° Giada Palama su Stong Tide (SIV).

PROGRAMMA JUMPING TORGNON 2021

30 luglio-01 agosto - Jumping Torgnon Nazionale A5* - Salto ostacoli