Equitazione: Tutti pronti a Torgnon per 3 week end di jumping nazionale

A Torgnon l’endurance passa il testimone al jumping, dopo la breve parentesi dedicata al turismo equestre con il Raduno nazionale di Natura a Cavallo che ha portato nella conca del sole ben oltre 100 cavalieri e amazzoni. Il bilancio dei primi due week end di eventi dedicati all’equitazione è dei migliori e altrettanto ci si aspetta dai prossimi appuntamenti.

Il successo di questo evento è testimoniato in anteprima dal sold out che le iscrizioni hanno avuto: sono 250 i partenti per ogni week end, il massimo possibile attualmente per questo tipo di concorsi, e con una lunga fila di attesa se qualcuno dovesse disdire all’ultimo. L’estate nella conca del sole vede i frutti seminati nel corso dell’anno dalla macchina organizzativa, uno sforzo imponente che rappresenta un’ulteriore tappa nella crescita della kermesse sportiva i cui concorsi ormai fanno parte del programma nazionale della FISE. Fondamentale come sempre la collaborazione tra il Comune di Torgnon e l’ASD Torgnon Endurance organizzatrice degli eventi dedicati all’equitazione nella Valle del Cervino.

Il Jumping Torgnon, con ben 3 concorsi di salto ostacoli, sarà dunque protagonista il 16-18 luglio con il Jumping Torgnon Nazionale A3* di Salto ostacoli, si replicherà con la stessa formula dal 23-25 luglio e si chiuderà con il week end del 30 luglio - 01 agosto con il Nazionale A5*, appuntamento di punta di quest’anno. Il montepremi complessivo dei tre concorsi è di circa 80mila euro, con categorie che partono da quelle addestrative per arrivare alle C140 e con il Gran premio Jumping Torgnon a chiudere le domeniche di ogni week end di gara. Le gare di salto ostacoli saranno valide per il campionato regionale.

“Saranno week end impegnativi sui quali abbiamo lavorato intensamente in questi mesi – commenta Alba Del Dosso, presidente dell’ASD Torgnon Endurance – Grazie alla collaborazione del Comune di Torgnon e al grande lavoro di tutto il team, abbiamo voluto proporre un programma più ricco e di alto profilo. Cavalieri e amazzoni ci chiedevano da tempo di aumentare il numero dei concorsi del jumping e quest’anno siamo riusciti a premiare questa loro fiducia e richiesta. Il tutto si svolgerà ovviamente nel rispetto delle misure anti-covid, ma sarà comunque un grande momento di equitazione e di ripartenza per tutti, soprattutto per i nostri operatori del turismo, cui siamo vicini e che sappiamo sapranno accogliere con la loro grande ospitalità tutti coloro che saranno presenti in questo lungo mese dedicato all’equitazione”.

PROGRAMMA JUMPING TORGNON 2021

16-18 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

23-25 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3*- Salto ostacoli

30 luglio-01 agosto - Jumping Torgnon Nazionale A5* - Salto ostacoli