Atletica: Prima tappa della “High Speed League” a Donnas

Si è disputata ieri sabato 3 luglio la prima delle tre tappe della “High Speed League” il circuito di meeting tra Donnas e Sestriere organizzato da Queenatletica e dall’agenzia Manzana in particolar modo per esaltare le doti di sprinter e saltatori e che vedrà il vincitore premiato con una settimana di vacanza per due persone al resort Villa Athena Charme di Manerba del Garda.

Il vento che solitamente a Donnas aiuta gli atleti, ieri non era di questo parere ma, nonostante la ventilazione praticamente sempre nulla se non addirittura contraria, sono stati parecchi gli atleti e le atlete che hanno potuto suonare la ormai mitica campanella che contraddistingue i primati personali realizzati nel format dei meeting ideati dal blog “Queenatletica” e dall’agenzia Manzana.

ll via delle gare è stato dato dal salto in lungo donne dove ad imporsi è stata Milica Travar con 5.93 (vento 1.1) davanti a Veronica Crida seconda con 5.91 (1.5) e a Silvia Nicola terza con 5.79 (1.8), dal disco uomini che ha visto la vittoria di Alessio Mannucci con 57.87 e di Matteo Zordan tra gli allievi con 48.85 e dagli 80 metri della categoria cadetti che hanno visto primeggiare Sofia Regazzi in 10.15 (0.9) e Francesco Massa in 9.83 (0.1).

A seguire è arrivato il momento dei 100 uomini e donne che vedevano al via ben venti serie in campo maschile e undici in campo femminile qui da segnalare, un’altra novità che ha contraddistinto il meeting, la presenza a bordo pista di un trono su cui, il leader virtuale, si accomodava per assistere alle altre batterie, gli ultimi a sedersi sul trono e a conquistare la vittoria sono stati Andrea Federici che ha vinto in 10.58 (-0.1) superando Federico Cattaneo (10.68 -0.1) e Brayan Lopez (10.69 0.3) e Chiara Melon vincitrice in 11.69 (vento nullo) davanti a Arianna De Masi (11.79) e Audrey Alloh (11.91).



Per molti degli atleti impegnati sui 100 c’è poi stata la rivincita sui 200, ma niente rivincita tra le donne dove c’è stata la doppietta di una scatenata Chiara Melon che si è imposta in 24.04 (-0.9) su Gaia Pedreschi (24.49) e Camilla Dalida Viganò (24.77 -1.3), vittoria tra gli uomini per Simone Tanzilli in 21.55 (-1.4) su Brayan Lopez (che vedremo nella staffetta 4×400 alle Olimpiadi di Tokyo) secondo in 21.60 e su Enrico Cavagna terzo in 21.92.

Altra atleta presente a Donnas e prossima partente per Tokyo era Daisy Osakue, 57.61 la misura con cui ha vinto la gara di lancio del disco battendo la sudafricana Riette Heyns (50.36) e Diletta Fortuna (48.04), tra le allieve vittoria di Sara Bernadette Tomaino con 30.30.

Le gare tra gli ostacoli alti hanno visto primeggiare Francesco Ferrante in 14.28 (vento nullo) davanti a Federico Piazzalunga (14.40) e Samuele Maffezzoni (14.50) e Erica Maccherone in 14.26 (-0.2) nonostante una rovinosa caduta, per fortuna senza conseguenze, sul traguardo.

Hanno concluso il programma il lungo maschile con Federico Scarselli vincitore nella categoria assoluti con 7.26 (-1.4) e Francesco Ettore Inzoli tra gli allievi con 6.79 (-0.8), i 300 cadetti con Ramesh Tudisco (40.10) e Irene Bertazzi (43.68) sul gradino più alto del podio e i 400 con Marco Zunino (49.21) primo davanti a Marco Zanella (49.50) e Matteo Pontiggia (49.88) e Stefania Biscuola (56.95) che ha superato nel finale Sveva Temporin (57.02) e Charlotte Sana (57.41).

Erano presenti le due testimonial della High Speed League, Daniela Tassani cha ha gareggiato su 100 e 200 e la campionessa italiana dei 400hs Eleonora Marchiando che ha effettuato alcune premiazioni.

Il secondo appuntamento della “High Speed League” sarà il prossimo 24 luglio sulla nuova pista del Sestriere che verrà inaugurata proprio quel giorno, accompagnati dagli sponsor Bios Line, CVA energie e Karhu fornitori dei premi già molto apprezzati dagli atleti che hanno raggiunto le prime tre posizioni delle differenti gare disputate a Donnas.