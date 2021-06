Equitazione: Un ottimo ottavo posto per Lisa Rocher endurance

La dodicenne amazzone valdostana, tesserata per l'"Equi.libres du Mont-Blanc", ha concluso in 8ª posizione la categoria CEN A di 44 km. Lisa ha corso in sella a Luna, cavalla di 6 anni conosciuta per l'occasione e di proprietà di Bonanno Arianna, concludendo la gara con un cartellino veterinario perfetto. La giovane atleta, che ottiene la qualifica per la CEN B, è stata seguita con orgoglio, per l'occasione, dal tecnico endurance di II° livello, nonché sua mamma, Katia Lafarge.