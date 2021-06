Sci: Le valdostane del gruppo B e C in ritiro sul ghiacciaio del Passo Stelvio

Sono nove le convocate del gruppo B GS/velocità femminile dal direttore tecnico giovanile Massimo Carca per il raduno in programma da martedì 22 a martedì 29 giugno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio. Sono Giulia Albano, Carlotta Welf, Carlotta Da Canal, Monica Zanoner, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Vittoria Cappellini, Elisa Schranzhofer e Federica Lani con il coordinatore Damiano Scolari e i tecnici Daniel Dorigo, Henri Battilani, Paolo Bianchetti ed Elias Molema. Unica assente giustificata Heloise Edifizi. Insieme a loro scieranno anche le ragazze del gruppo C: Carole Agnelli, Annette Belfrond, Andrea Craievich, Alessia Guerinoni, Celina Haller, MArtina Piaggio e Laura Steinmair, con gli allenatori Angelo Weiss, Giuseppe Butelli e Gianlcua Grigoletto.