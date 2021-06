Nella prima giornata dei Campionati Nazionali Silver di Rimini si registrano i primi risultati per l’Olimpia: l’allievo Mattia Coutandin passa la fase eliminatoria individuale e accede alla finalissima, mentre il compagno di squadra Riccardo Durello ne rimane escluso per soli tre decimi.

Per l’artistica femminile buona gara per Alice Esposito che conclude l’eliminatoria individuale in 93ma posizione.

Alice Esposito con l‘allenatrice Manuela Tripodi