Ginnastica: L'Olimpia riapre le porte ai corsi di avviamento

I corsi propedeutici dell’Olimpia erano fermi dal primo lockdown di marzo 2020, salvo una piccola parentesi alla fine della scorsa estate, ma finalmente la palestra di Via Volontari del Sangue ha potuto aprire di nuovo le sue porte ai giovani aspiranti ginnasti e ginnaste.

I corsi, miniginnastica per le scuole materne, ginnastica artistica per le elementari e acrobatica dai 9 ai 14 anni, dureranno fino all’inizio della scuola e si potranno frequentare acquistando pacchetti da quattro o da otto lezioni per la massima comodità e flessibilità.

Oltre alla sede di Aosta, l’Olimpia organizza anche un corso all’aperto nell’area verde Tzanté de Bouva a Fénis. In programmazione anche un corso preserale di ginnastica per adulti all’area verde di fronte al Tesolin.

“Siamo proprio felici di aver potuto ricominciare, pur con tutte le cautele del caso - ci dice la responsabile dei corsi Sarah Burgay - e ancora più felici di noi sono i bimbi e le bimbe che avevano dovuto abbandonare i corsi quasi un’anno e mezzo fa. Abbiamo ricevuto molti messaggi dalle famiglie man mano che si susseguivano i DPCM e cambiavano colori e regole e finalmente da venerdì abbiamo potuto accogliere nuovamente piccoli ginnasti e ginnaste nella nostra palestra”.

