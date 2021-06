Ginnastica: Alessia Toscano vince con la ritmica piemonte al campionato Insieme Gold

Domenica 6 Giugno si è svolta a Cuneo la seconda prova della fase regionale del Campionato Nazionale d’Insieme categoria Gold, che ha visto la partecipazione della squadra Open della Ritmica Piemonte, società per cui gareggia Alessia Toscano, assieme a Bertotti Matilda, Poma Agnese, Husanu Romina e Savoia Carolina, guidate dalla tecnica Bertolone Manuela.

La squadra, scesa in campo nella categoria Open con un esercizio a 5 cerchi, al confronto con altre dieci squadre ha ottenuto una brillantissima prima posizione con il punteggio di 20.350, che le ha valso la promozione alla decisiva fase nazionale.

Alessia Toscano ha dichiarato: “Siamo molto contenete del risultato ottenuto. Le gare di squadra non sono semplici, richiedono grande costanza, impegno e fatica ma soprattutto tanta motivazione per cercare di raggiungere i nostro obiettivi! Abbiamo portato a termine l’esercizio nonostante le molte difficoltà ottenendo così il titolo regionale d’Insieme Gold per la Ritmica Piemonte.

Adesso sono iniziati gli allenamenti per la finale nazionale che si terrà a Folgaria all’inizio di Luglio dove io e le mie compagne speriamo di riuscire a migliorare ancora le nostre prestazioni!

Ringraziamo la nostra allenatrice Manuela Bertolone e la coreografa Ludmila Volkova per tutto il lavoro che c’è dietro la preparazione di ogni gara!”

Un in bocca al lupo per tutte le componenti della squadra!