Equitazione: Podio entusismante per Hélène Castelnuovo a La Mandria

Domenica 6 giugno è tornata protagonista sulle scene dell'endurance la suggestiva location del Parco Naturale "La Mandria", in provincia di Torino. Si è infatti disputata la prima tappa del Campionato Endurance Pony, alla quale hanno partecipato anche i piccoli di casa dell'A.s.d. valdostana "Equi.libres du Mont-Blanc".

Un'ottimo debutto per la mascotte dell'associazione, Hélène Castelnuovo, che nella categoria "Avviamento - 2,5 km", ha ottenuto la terza posizione in sella a Rufie.

Nella categoria "B - 7 km", 5° posto per Francesca Praz, altra giovanissima debuttante, sempre in sella a Rufie.

Ad accompagnarla nel suo debutto in gara, Lisa Rocher, che ha ottenuto il 4° posto, sfruttando l'occasione per allenarsi in vista della partecipazione ai Campionati Italiani Pony e Under 14, che si terranno a Città della Pieve l'ultimo week-end di giugno.