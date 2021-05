Equitazione: Sugli scudi nel salto Cherie Maquignaz su William

E’ stato il salto ostacoli protagonista delle uscite dei binomi valdostani della scuderia Sport Ippici Valdostani di Gressan in questo week end. Il SIV si è confrontato nel campo in sabbia presso la Nuova società Ippica Alessandrina nel Concorso Progetto Sport + B0*.

Nella giornata di sabato 22 maggio Cassandra Bionaz su Ziranda H con una bella prestazione ha conquistato il 3° gradino del podio.

Domenica 23 maggio è stata la giornata di Cherie Maquignaz che nella B 90 a barrage consecutivo ha ottenuto un ottimo 1° posto assoluto in sella al suo William, il giovane binomio ha poi ottenuto un bel 5° posto ex equo in B110 a barrage consecutivo.

A chiudere i risultati del week end anche il 5° posto, sempre in B110 a barrage consecutivo, della giovane Giada Palama su Strong Tide. In allegato foto di repertorio di Cherie Maquignaz su William.