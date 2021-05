Endurance: Claudia Demarie sul podio con Rasha by Nurachi

Bei piazzamenti in CEN B, 81 km, con l’ottimo podio di Demarie Claudia su Rasha by Nurachi (Asd Lo Tatà) che hanno chiuso al 3° posto. Si è trattato della prima CEN B per questa purosangue araba di 7 anni. Alle sue spalle bene anche il 4° posto di Alessia Lustrissy su Edimburgo (Asd Cheval Ami).

A seguire in classifica il 13° posto per Ghignone Nicole con Moran by Makira (Equi.libres),14° Bochet Charlotte con Hefiin (Equi.libres) e 15° Chanoux Nicole con Anouk des baraques (Equi.libres). Nella categoria CEN A, 60 km, al 9° posto ha chiuso Stuffer Arianna su Ibisco dell'Orsetta (Asd Cheval Ami); 12° Crosio Angelica su Papesz (Asd Cheval Ami); 15° Pisano Giorgia con Anistedda (Equi.libres) e al 23° Mantovani Giulia con Zaffiro di Chia (Equi.libres).

Nella categoria 27km debuttanti infine, bel 4° posto per Aresca Sara con Olek (Equi.libres), 8° Masini Orlando su Caucase Bonanza (Asd Lo Tatà), 10° Mollo Claudio su Ab Kiman (Asd Lo Tatà),18° Nocito Francesca su Chiara (Equi.libres) e al 20° Nocito Massimo su Hispano FB (Equi.libres).