Ginnastica: Pioggia di podi per il Club des Sports ad Alba

Due giorni ad Alba (Cuneo) per la squadra di ginnastica ritmica del Club des Sports, impegnata nel Campionato di Specialità Confsport di serie A, serie B e serie C. Due giorni che hanno regalato alla società valdostana diversi podi di categoria.

SERIE C

Sabato, nelle Giovanissime 2011/2012, fascia oro al corpo libero per Sofia Greco, mentre doppia fascia per Marika Carradore e Martina Ziggiotto che hanno ottenuto quella di bronzo nella palla e quella d’oro nella gara a coppie a corpo libero. Nelle Allieve 2009/2010, fascia oro al corpo libero per Viola Grandi, fascia oro alla palla per Matilde Lo Verso e di bronzo per Gaia Rigollet; fascia oro alla successione corpo libero/palla per le coppie Grandi/Lo Verso e Greco/Rigollet. Nella categoria Master nona posizione alla palla per Caroline Bhar.

SERIE B

Oggi - domenica - sono scese in pedana le ginnaste della serie B. Nelle Master vittoria di Tanja Saudin e terzo posto di Marie Claire Gachet alle clavette, che si è invece imposta alla palla, davanti alla compagna di squadra Matilde Borga. Al nastro/cerchio altro successo di Tanja Saudin, con quarto posto per Matilde Borga.

Nelle Junior 1, Panasie Barailler ha chiuso seconda al corpo libero e settima alla palla, nelle Junior 2 invece Sophie Pramotton ha terminato seconda al nastro/cerchio. Nelle Allieve fascia oro al corpo libero per Enilda Ndreca ed Emma Baldo, fascia argento per Marie Péaquin, Amelie Zendri e Nicoletta Moro e fascia di bronzo per Martina Turatti, Serena Sottile e Chloe Demarin. Al cerchio fascia oro per Emma Baldo ed Enilda Ndreca, d’argento per Marie Péaquin e di bronzo per Serena Sottile e Chloe Demarin. Infine alla palla fascia oro per Nicoletta Moro e Martina Turatti e d’argento per Amelie Zendri.

Nelle Giovanissime (esercizio clavette), fascia argento per Anna Montecchi, Sveva Ottobon, Anna Gusulfino, fascia bronzo per Celeste Ciurca, Alessia Masoaro, Angelica Brunetti; decima Zoe Cannistra, 11a Viola Ottobon, 12a Aurora Pelliccioni, 14a Maria Paola Rigo, 15a Bianca Camaschella e 16a Melissa Mastroianni. Alla palla fascia oro per Maria Paola Rigo, Anna Gusulfino, Melissa Mastroianni, fascia argento per Aurora Pelliccioni, Bianca Camaschella, Celeste Ciurca e di bronzo per Alessia Masoaro e Zoe Cannistra. Decima Angelica Brunetti. Al cerchio fascia oro per Anna Montecchi e argento per Sveva e Viola Ottobon.

SERIE A

Domenica, nella seria A Junior 1, vittoria di Emilie Avallone alla fune, che si è ripetuta alle clavette andando a precedere le compagne di squadra Alysée Casula e Cecilia Cuaz; quinta Manuela Fianco. Alla palla prime primo e secondo posto per Giulia Cretier e Anna Cairo, mentre al cerchio prime cinque posizioni del Club des Sports grazie a Cecilia Cuaz, Alisée Casula, Giulia Cretier, Anna Cairo e Manuela Fianco.