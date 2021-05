Ginnastica: Bella prestazione di Ginevra Grosso ai Nazionali Gold

Nonostante la giovanissima età, la piccola agonista dell’Olimpia Ginevra Grosso, di soli 9 anni, ha affrontato con la tranquillità degna di una veterana la qualificazione nazionale del Campionato Individuale Allieve Gold, tenutasi sabato a Mortara.Ginevra, unica valdostana in campo, ha iniziato la sua gara con un bell’esercizio al corpo libero e dei buoni salti a volteggio, una piccola caduta a parallele non l’ha fermata e ha proseguito con grinta a cinghietti e trave, concludendo in 77ma posizione su oltre cento ginnaste provenienti da tutt’Italia.

Soddisfatta l’allenatrice Federica Vinante, con lei in campo gara.













