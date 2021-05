Ciclismo: Gaia Tormena in bella evidenza sulla pista di Ascoli Piceno

Nella prima giornata, dedicata alla velocità – i 200 metri lanciati – terzo posto di Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), che nella finalina per un posto sul podio ha avuto ragione di Sara Fiorin (Cicli Fiorin). La vittoria è andata a Elena Bissolati (Cicli Fiorin) che ha superato Giada Capobianchi (CapoBianchi Cicli Sport).

Due gare nel programma di ieri. Nei 500 metri Time trial, Gaia Tormena conclude al quarto posto (38”663), nella prova vinta da Martina Fidanza (Fiamme Oro; 37”440), davanti a Elena Bissolati (37”721) e a Giada Capobianchi (37”993). Nel Keirin, ancora una quarta posizione per l’aostana, gara vinta da Elena Bissolati, davanti a Martina Fidanza e Giada Capobianchi.

Gaia Tormena è impegnata anche oggi, sempre sulla pista marchigiana, nella terza edizione del Grand Prix Città di Ascoli.

Programma gare

Torna la Coppa del Mondo di MountainBike, sabato 8 e domenica 9 maggio, a Albstadt (Germania) dove saranno presenti Martina Berta (Santa Cruz; domenica, dalle 11.20), Nicole Pesse e Andreas Vittone, entrambi tesserati per la Ktm – Protek – Elettrosystem (sabato, dalle 15 e dalle 16.30, rispettivamente con la gara femminile e quella maschile).

Quarta prova del Gran Prix Centro Italia, seconda del Campionato italiano giovanile di Società di MountainBike, domenica 9 maggio, a Scansano (Grosseto), dove sono iscritti una ventina di atleti valdostani, a difendere i colori del Cicli Lucchini e della Scott Libarna Xco.

Terza prova Xc Piemonte Cup di MountainBike, domenica 9 maggio, con il 23° Grappolo d’Oro, a Sant’anna del Roero (Cuneo). Al via una quindicina di atleti in rappresentanza del Cicli Lucchini, Vc Courmayeur MB, Cicli Benato, Orange Bike Team e Scott Libarna Xco.

Enduro nazionale, domenica 9 maggio, con la disputa dell’Enduro dell’Oasi, in Valdilana (Biella) con al via una decina di rider del Vc Courmayeur MB e del Black Arrows.

Per la Strada, appuntamento a Biella, domenica 9 maggoi, con il Trofeo Pantani – Miky Boys – Lady in rosa, su un tracciato di 800 metri; sulla linea di partenza si schiereranno Chantal Cuaz e Nicole Truc (Orange Bike Team). Su un tracciato di 40,800 km, con partenza e arrivo a Pessano con Bornago (Milano), il quinto Trofeo Labocs, per Esordienti secondo anno, dove sarà presente Kristian Blanc(Scott Libarna Xco)