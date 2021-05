Equitazione. Ottime prestazioni dei colori rossoneri

Grande soddisfazione in casa del Circolo Sport Ippici Valdostani (SIV), che di recente ha aperto il nuovo centro ippico a Gressan, per il bottino raccolto nel Concorso Le Siepi di Cervia, dove si è disputato il campionato italiano brevetti.

L’amazzone Cassandra Bionaz in sella a Ziranda H ha ottenuto, dopo tre giorni di gare, un’ottima 4° posizione assoluta. Una bella soddisfazione per il circolo valdostano e per l’istruttore Baldassarre Barrovecchio che segue ormai da anni questo binomio.

Bella anche la prestazione, seppur sfortunata, della giovanissima amazzone Cherie Maquignaz, con il suo pony William, nella Categoria B110, che nonostante un 12° e 14° posto, ha raccolto applausi dal pubblico per la sua caratteristica grinta e tenacia in campo, vista la giovane età. Il Circolo Ippico San Maurizio ha preso parte invece nei giorni dell’1 e 2 maggio al Concorso di salto ostacoli e dressage di Tortona.

Nel dressage Michela Murdocco su Despacito ha raccolto un bel 2° posto in E300 nella giornata di domenica, mentre nel salto ostacoli Sofia Caffaro Rore in sella a Stefany ha debuttato in gara portando a casa un bel percorso netto in L60. Josephine Castello in sella a Anja's Herantella si è piazzata al 1° posto ex aequo sabato mentre domenica ha raccolto 4 penalità in LB80.

Infine, bene Andrea Saias su Corietto con il 1° posto ex aequo, sia sabato che domenica, sempre in LB80