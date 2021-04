Ginnastica: Le Allieve dell'Olimpia tutte qualificate alla Fase nazionale Gold

Dopo Annie Désandré, ammessa direttamente alla fase nazionale del Campionato Allieve Gold, grazie al titolo di Campionessa Regionale conquistato domenica scorsa a Torino, la classifica integrata nazionale ha sancito l’ammissione anche delle sue compagne di squadra.

Un en plein dunque per la Ginnastica Olimpia, che vedrà cinque sue agoniste partecipare all’eliminatoria nazionale fra le 120 migliori d’Italia. Romperà il ghiaccio la decenne Ginevra Grosso, scendendo in campo per difendere i colori rossoneri il fine settimana 8-9 maggio a Mortara; Ginevra si era qualificata 7ma nella sua categoria alla fase regionale Piemonte valle d’Aosta.

Nel weekend del 22 e 23 maggio toccherà invece alle compagne più grandi Marta Nieroz, Annie Désandré, Abigail Martinet (2010) e Martina Saroglia (2009), che gareggeranno a Fermo; Annie, Abigail e Marta erano rispettivamente prima, quinta e dodicesima nella fase regionale e Martina sesta nella sua categoria.

Per ogni fascia di età le quaranta migliori ginnaste d’Italia parteciperanno alla finalissima la domenica immediatamente successiva alla qualificazione. Una grande emozione e un notevole impegno per delle atlete così giovani, ma già molto determinate.