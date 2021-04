Ginnastica Artistica: L'Olimpia fa incetta di medaglie al campionato individuale Silver

Palmares di tutto rispetto per la Ginnastica Olimpia nella seconda e ultima prova del Campionato Individuale Silver.

Fra sabato e domenica le sedici agoniste rossonere si sono avvicendate sul campo di Biella gareggiando nei rispettivi livelli e fasce d’età - a partire dalle più piccole Allieve A1 (classe 2012) fino alla veterana Senior S2 (classe 2003) - e portando a casa un ricco bottino di medaglie: due ori, tre argenti, due bronzi e tre medaglie di legno.

Sabato si sono svolti i programmi LB e LC, che prevedevano l’esecuzione di esercizi ai quattro attrezzi (trave, corpo libero, parallele e volteggio). Nel programma LB l’allieva A1 Margot Vallet conquista la medaglia d’argento e la compagna Noélie Benato conclude in sesta posizione.

Sfiorano il podio nel programma LC la Junior J1 (2008) Joana Kocecku e, per un solo decimo, la Junior J3 (2006) Patrizia Fulciniti. Domenica è stata la volta dei programmi LB3, LC3, LD3, svolti su tre attrezzi (trave, corpo libero e volteggio) e LD sui quattro attrezzi.

Anche qui si sono visti ottimi risultati. Nel difficile programma LD stravince Claire Savoye (Allieva A4 2009), anche grazie ad una perfetta esecuzione a trave. Nel programma LC3 fra le Allieve A4 (2009) Adelina Bulat conquista la quinta posizione, a solo mezzo punto dal podio. Passando alle ginnaste più grandi, nella categoria Junior J1 (2008) Serena Molinari è argento, seguita da Nicole Désandré in quarta posizione e Giulia Chiumello in ottava.

Argento e bronzo per le Junior J2 (2007) Alessandra Fiscella e Giulia Barbato e ancora bronzo nella categoria Junior J3 (2006) per Giada De Gaetano, seguita in quinta posizione dalla compagna Rebecca Sergi.

Infine le veterane portano a casa un altro oro, con Sara Delmonte (2004) che primeggia nella categoria Senior 1, seguita da Francesca Garetta (2005) al decimo posto; conclude in settima posizione la Senior S2 (2003) Nicole Trevisan.

Ad assistere le ginnaste in questa faticosa due-giorni di competizione, che ha visto sfilare centinaia di ginnaste provenienti dalle società di Piemonte e Valle d’Aosta, si sono avvicendate le istruttrici Chiara Salvemini, Manuela Tripodi e Greta Rosset.