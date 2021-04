Ginnastica: Positivo esordio Silver LC Club des Sports, Gym Aosta e Sigma Gymnica Monterosa a Candelo

Per il Club des Sports sono scese in pedana, fra le Allieve di 3° fascia Moro Nicoletta 9.000 alla palla e 9.075 al corpo libero (20a), Peaquin Marie 8.750 al cerchio e 8.575 al corpo libero (27a), Ndreca Enilda 8.300 al corpo libero e 8.875 al cerchio (30a) Turatti Marie Margot 8.725 al corpo libero e 8.450 alla palla (31°), Baldo Emma 8.400 al corpo libero e 8.350 al cerchio (33a), per le Allieve di 4° fascia Zendri Amelie che alla palla ha ottenuto 8.100 e 8.775 al corpo libero (25a).

Per la Gym Aosta si sono esibite tra le Allieve 1° fascia Molinaro Ilenia al corpo libero 8.325 e 7.800 alla fune (7° posizione,) Fumasoli Ginevra 6.800 alla palla e 7.175 al corpo libero (13a), tra le Allieve di 2° fascia Sebastiani Sara 8.200 al cerchio e 7.750 alla palla (16a), tra le Allieve di 3° fascia Framarin Marta 8.800 al cerchio e 7.600 alla palla(36a), tra le Allieve di 4° fascia Sistilli Matilde 7.850 al cerchio e 8.850 al corpo libero (28a).

Per la Sigma Gymnica Monterosa hanno gareggiato tra le Allieve 1° fascia Borettaz Sophie, 7.050 al cerchio e 8.125 al corpo libero (9° posizione) tra le Allieve di 2° fascia Mognol Anna, 7.125 al corpo libero e 7.200 al cerchio (18a), tra le Allieve di 4° fascia Barbieri Chantal, 8.050 al corpo libero e 7.850 al cerchio (33a), , Ramella Bagneri Vittoria, 6.400 alla palla e 6.175 al cerchio (37a).

La gara, al di là dei piazzamenti di centro classifica, ha rappresentato l’occasione per una buona esperienza in vista della seconda prova.