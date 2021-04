Ginnastica: Tommaso Morra di Cella convocato raduno nazionale juniores

E Tommaso Morra di Cella della Ginnastica Olimpia, con il suo istruttore Andrea Dondeynaz, era uno dei due ginnasti convocati fra tutte le società di Piemonte e Valle d’Aosta. Una grande opportunità per Tommaso, che potrebbe vedersi inserito in un circuito di allenamenti collegiali finalizzati alla selezione del Team Italia per i prossimi Campionati Europei Juniores. Quale che ne sia l’esito sarà un’occasione di crescita per lui e per il suo allenatore, che potranno riportare in Valle preziosi spunti tecnici, e la prova che anche in piccole realtà come quella valdostana si possono creare percorsi agonistici di alto livello.