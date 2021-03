Ginnastica: In grande evidenza le ginnaste dell’artistica Gym e Olimpia Campionato serie D di Pianezza

Si è svolta il 27 e 28 Marzo a Pianezza la seconda prova del Campionato di serie D, che ha visto la partecipazione di numerose squadre valdostane, cinque della Gym Aosta e tre dell'Olimpia, che hanno gareggiato alle parallele, alla trave, al volteggio e al corpo libero.

Nel programma LB brillante terzo posto della Squadra Olimpia con punti 162.700, composta da Alice Esposito, Adelina Bulat, Margot Vallet, Annalucia Tosi e Noelie Benato.

Validissimo terzo posto anche per la Squadra junior-senior LC3 con punti 134.900 per Nicole Desandré, Alessandra Fiscella, Patrizia Fulciniti, Nicole Trevisan e Giulia Barbato, seguita in quinta posizione dalle compagne da Giada De Gaetano, Francesca Garetta, Serena Molinari, Rebecca Sergi, Giulia Chiumello e Sara Del Monte, con 131.700 punti.

A seguire il quarto posto delle LC Gym Agata Milano, Alice Giammattei, Chiara Lucy Ferrando, Christel Giarrusso, Luana Lombardo e Mya Canalini con il punteggio di 176.350

Nella LB 6° posto per le Gym Cleo Picchiottino, Cloè Bal, Diana Costa e Janis Picchiottino con il punteggio di 157.800, e il 7° di Aurora La Spina, Emma Condò, Margherita Fea e Matilde Baldon.

Nella LB3 6° posto di Beatrice Mileto, Corinne Comè, Ginevra Tripodi, Margot Peaquin, Marta Costa e Sophia Comparetto con il punteggio di 118.300.