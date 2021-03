Ginnastica: A Candelo terzo posto per Emilie Avallone (Club des Sports)

Le ragazze del Club des Sports in gara a Candelo (credit Acmediapress

Le ginnaste del Club des Sports ieri - sabato 27 marzo - hanno partecipato alla prima prova del Campionato Individuale GR Silver, livello LC di ginnastica ritmica. In pedana, a Candelo (Biella), le ragazze della categoria Juniores e Senior.

Nelle Juniores 2 terzo posto per Emilie Avallone, che ha realizzato il miglior punteggio alla fune e il secondo alle clavette. Nella stessa categoria quinta Alysée Casula (quarta al cerchio e terza alle clavette), 13a Giulia Cretier e 16a Cecilia Cuaz.

Nelle Juniores 1 tredicesima posizione per Sofia Bevilacqua, grazie anche al sesto punteggio alla palla, e 17a Aimée Bo che alla fune ha terminato con la quinta prestazione. Nelle Juniores 3 settima Stella Giannini (quarta alla palla), 14a Sophia Baldo (sesta alle clavette) e 26a Sophie Pramotton (ottava alle clavette).

Sono state tre le ginnaste Senior in pedana per il Club des Sports. Nelle Senior 1 dodicesima Ilaria Bertoncin (settima alla palla), 28a Marie Claire Gachet e 29a Matilde Borga. Nelle Senior 2 sesta posizione per Tanja Saudin che ha realizzato la seconda prestazione alle clavette e sesta al cerchio.