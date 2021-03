Ginnastica: L'Olimpia ritmica femminile con tre squadre in serie D

Nella seconda e ultima prova del Campionato di squadra di Serie D, che si terrà questo fine settimana a Pianezza, scenderanno in campo per la Ginnastica Olimpia sedici ginnaste, suddivise in tre squadre.

A rompere il ghiaccio domenica mattina saranno le Allieve - dai nove ai dodici anni - Noélie Benato, Margot Vallet, Annalucia Tosi, Alice Esposito e Adelina Bulat.

Nel pomeriggio sarà la volta delle due squadre Junior-Senior formate da ginnaste dai tredici ai diciassette anni: una prima formazione composta da Patrizia Fulciniti, Alessandra Fiscella, Nicole Trevisan, Nicole Desandré e Giulia Barbato e una seconda da Rebecca Sergi, Francesca Garetta, Sara Delmonte, Giada De Gaetano,Giulia Chiumello e Serena Molinari.

Ad assisterle in gara le allenatrici Chiara Salvemini e Manuela Tripodi. La gara si svolgerà naturalmente a porte chiuse, ma sarà possibile seguirla in streaming sul sito www.tigersacademy.it