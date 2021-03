Ginnastica: Artistica maschile, Due ori e due argenti per l'Olimpia

Il palmares della squadra maschile Olimpia si arricchisce di ulteriori quattro medaglie. Oltre alle sei guadagnate nella prima tornata di fine febbraio, conquistano infatti due ori e due argenti gli otto ginnasti valdostani che hanno partecipato, questa domenica a Vercelli, alla seconda prova del Campionato Individuale Silver.

Oro per Alessandro Ledda, classe 2002, che sbaraglia la concorrenza nel livello LE, il più alto di questa competizione; argento per Ruben Vitulli nel difficile programma LD; ancora oro per Kien Fogliadini nel programma LC e un altro argento per Erik Mombelli nel programma LA, nel quale i compagni Elia Borre, Devis Massari e Gabriele Mordenti si piazzano rispettivamente 6°, 7° e 9° su 18 partecipanti.

Infine buon 5° posto di Mattia Coutandin nel programma LB. Soddisfatti gli allenatori Andrea Dondeynaz e Tommaso Morra Di Cella, che li hanno accompagnati in campo.