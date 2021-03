Sci nordico: Ciia, valdostani distanti dal podio nell’Individuale di Tarvisio

Male per i valdostani Asiva la prima giornata dei Campionati italiani Allievi di Fondo andata in scena ieri a Tarvisio (Udine), con in palio i titoli dell’Individuale in tecnica classica, format non troppo congeniale ai rossoneri, che concludono la loro fatica distanti dal podio.

Categoria Allievi - 4 km f / 5 km m – CIAll Ind. tc – Nella competizione femminile, successo della valtellinese Gemma Nani (17’59”0) a precedere la cuneese Carlotta Gautero (18’15”7) e la friulana delle Fiamme Gialle Giorgia Romanin (18’19”2).

Al 23° posto Vittoria Cena (Gs Godioz; 19’50”0); 40° Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso); dal 53° al 55°, Emilie Monica Cappelletti (Ski Team Torgnon 2.0); Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes); Bea Gambini (Sc Drink); 60° Fabienne Aguettaz (Sc Drink) 71° e 72° Christèle Marangoni (Sc Mont Nery) e Elisa Domaine (Sc St-Nicolas).

Al maschile s’impone il domese Gabriele Matli (22’00”4) seguito dal cuneese Michele Carollo (22’34”1) e il valtellinese Federico Pozzi (22’39”0).

In 33° posizione Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 24’54”5); 42° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy); 50° Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes); 52° Mattia Saracco (Sc Brusson); 55° Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo); 62° Maxim Bérard (Sc Drink); 65° Clement Cavagnet (Sc Gran Paradiso); 67° Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery); 78° Fabio Restano (Sc Drink); 80° Etienne Verraz (Sc Gran San Bernardo); 84° Michel Deval (Sc Amis de Verrayes).