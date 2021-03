Ciclismo: Mathieu van der Poel ha vinto la Strade Bianche

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ha vinto la 15^ edizione della Strade Bianche Eolo, da Siena a Siena (Piazza del Campo) di 184 km. Sul traguardo finale nella storica piazza ha preceduto Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) e Egan Bernal (INEOS Grenadiers).



RISULTATO FINALE

1 - Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)184 km in 4h40'29" alla media di 39.361 km/h

2 - Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) a 5"

3 - Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 20"

4 - Wout van Aert (Jumbo-Visma) a 51"

5 - Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) a 54"

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore Mathieu van der Poel ha dichiarato: "La Strade Bianche è una delle corse che sognavo davvero di conquistare e la vittoria di oggi è incredibile. Mi sentivo bene nel finale così ho deciso di attaccare sull'ultima sezione di sterrato. Siamo rimasti in tre e, insieme a Bernal e Alaphilippe, abbiamo collaborato fino all’ultimo km. Sentivo di avere ancora buone gambe per provare a staccare tutti sull’ultimo strappo e ci sono riuscito. È fantastico trionfare qui in questo modo!"