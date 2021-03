Equitazione: Elena Commod prima nell'endurance di Pavia

Ottimi risultati per i binomi valdostani dell’endurance nell’uscita fuori Valle del week end nella gara di Sannazzaro de Burgondi in provincia di Pavia, disputata nella giornata di domenica 28 febbraio 2021.

Per l’ASD LO TATA’ primo posto per Elena Commod su Caucase Bonanza in CEN A 54 km e 13esimo posto per Demarie Claudia su Rasha by Nurachi.

Per il Circolo Ippico San Maurizio nono posto per Federico Cappa su Monello Alfabia.

Nella CEN B di 81 km, la giovane Alessia Lustrissy del circolo ippico Cheval Ami, conferma le buone prestazioni delle ultime gare portando a casa un ottimo secondo postoin sella a Edimburg.