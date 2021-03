Atletica: Bronzo alla valdostana della Firenze Marathon, Florencia Mazzarello

Florencia Mazzarello, classe 2000, studentessa di architettura a Firenze, ha conquistato domenica a Barletta nel corso dei Campionati Italiani di Lanci invernali una prestigiosa medaglia di bronzo nel concorso del lancio del disco scagliando l’attrezzo da 1kg alla misura di 43m07.

Da due stagioni passata dall’Atletica Pont Donnas alla prestigiosa Atletica Firenze Marathon, la valdostana di Pont St Martin ha replicato il terzo gradino del podio conquistato lo scorso settembre a Grosseto, sempre nella categoria Promesse.

La valdostana, con la prestazione di ieri ha ottenuto la sua seconda migliore prestazione in carriera, non lontana dal 43m63, ottenuto lo scorso agosto a Donnas, che rappresenta il suo personal best.

Si tratta di un’importante prestazione che fa presagire ad una stagione outdoor foriera di soddisfazioni. La misura che le ha garantito il bronzo (43m07) è giunta al suo secondo lancio, dopo un positivo esordio a 42m01.

42m80 al terzo lancio, un 41m57 scagliato alla quinta prova, in mezzo a due lanci nulli, forzati per raggiungere il 45m53 con cui Elena Varriale ha ottenuto l’argento e l’ha preceduta in classifica.